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09:22, 8 сентября 2024Культура

У бывшего возлюбленного Пугачевой нашли многотысячный долг перед налоговой

Mash: композитор Сергей Челобанов задолжал налоговой 430 тысяч рублей
Сергей Челобанов

Сергей Челобанов. Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

У бывшего возлюбленного певицы Аллы Пугачевой, композитора Сергея Челобанова, нашли многотысячный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Mash.

По данным издания, Челобанов задолжал налоговой 430 тысяч рублей. При этом, как уточнил его помощник Анатолий Борисов, композитор не знает о долге перед ФНС.

Также сообщается, что музыкант планирует вернуться на сцену в феврале 2025 года.

Ранее стало известно, что оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) задолжала налоговой более полумиллиона рублей. Уточнялось, что размер ее долга составляет 545,9 тысячи рублей.

Перед этим сообщалось, что у рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) нашли долг перед ФНС. Артист задолжал налоговой 135 тысяч рублей.

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      Олег Давыдов
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