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10:23, 8 сентября 2024Россия

Число отравившихся на избирательных участках в Петербурге выросло в несколько раз

Число отравившихся на избирательных участках в Петербурге увеличилось втрое

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Число отравившихся на избирательных участках в Петербурге выросло в несколько раз — до 30 человек, пишет «Фонтанка».

Ранее сообщалось о восьми отравившихся жителях. Таким образом, число пострадавших выросло более чем втрое.

Среди отравившихся — работники участковых избирательных комиссий, охранники и полицейские, которые пожаловались на резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления. Все они ели блюда от одного поставщика.

По данным издания, деятельность производителя готовой продукции, которую поставляли на участки, временно приостановлена.

По факту отравления возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В рамках расследования следователи, в частности, нагрянули в пищевой цех, где готовили блюда. На распространенном ранее Следственным комитетом ролике видно, что на кухне к потолку привязаны несколько ловушек с большим количеством прилипших мух.

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      Елена Торубарова
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