Раскрыто число пострадавших от массового отравления на избирательных участках в Петербурге

В Петербурге 8 сотрудников избиркома отравились готовыми обедами

В инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге обратились восемь человек, отравившихся готовой едой на избирательных участках. Об этом сообщает «Фонтанка».

Семеро пострадавших от госпитализации отказались, состояние еще одного уточняется. Все они жаловались на резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления. По информации издания, среди отравившихся — работники участковых избирательных комиссий, охранники и полицейские.

Ранее Следственный комитет сообщил о массовом отравлении людей на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».