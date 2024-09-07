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23:14, 7 сентября 2024Россия

Раскрыто число пострадавших от массового отравления на избирательных участках в Петербурге

В Петербурге 8 сотрудников избиркома отравились готовыми обедами

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге обратились восемь человек, отравившихся готовой едой на избирательных участках. Об этом сообщает «Фонтанка».

Семеро пострадавших от госпитализации отказались, состояние еще одного уточняется. Все они жаловались на резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления. По информации издания, среди отравившихся — работники участковых избирательных комиссий, охранники и полицейские.

Ранее Следственный комитет сообщил о массовом отравлении людей на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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      Марина Совина
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