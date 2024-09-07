В Петербурге на избирательных участках произошла серия отравлений готовой едой

СК Петербурга завел дело после отравлений готовой едой на избирательных участках

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу завело дело после серии отравлений граждан готовой едой на избирательных участках. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Жители обратились к врачам с признаками пищевого отравления после того, как посетили участки в Адмиралтейском и Кировском районах города. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил о единичных случаях отравления членов участковых избирательных комиссий. По его словам, инциденты не повлияли на процесс голосования.

5 сентября Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления шаурмой в Москве. По информации службы, за 11 дней после покупки еды в заведении «Шаурма» за медицинской помощью обратились 29 человек.