Роспотребнадзор отреагировал на массовое отравление шаурмой в Москве

Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления шаурмой в Москве

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) начала проверку после массового отравления шаурмой в Москве. Об этом сообщается на сайте службы.

«Установлена причинно-следственная связь между деятельностью предприятия и случаями отравлений», — сообщили в службе.

По информации Роспотребнадзора, за 11 дней после покупки еды в заведении «Шаурма» отравились 29 человек. Служба также призвала других пострадавших также обратиться в орган с заявлением для подачи коллективного иска.

Днем ранее сообщалось, что в городе Сегежа в Карелии 39 человек отравились шаурмой, среди них — 24 несовершеннолетних. Всех пострадавших разместили в местной больнице. У троих обнаружили сальмонеллез.