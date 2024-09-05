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17:48, 5 сентября 2024Россия

Роспотребнадзор отреагировал на массовое отравление шаурмой в Москве

Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления шаурмой в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) начала проверку после массового отравления шаурмой в Москве. Об этом сообщается на сайте службы.

«Установлена причинно-следственная связь между деятельностью предприятия и случаями отравлений», — сообщили в службе.

По информации Роспотребнадзора, за 11 дней после покупки еды в заведении «Шаурма» отравились 29 человек. Служба также призвала других пострадавших также обратиться в орган с заявлением для подачи коллективного иска.

Днем ранее сообщалось, что в городе Сегежа в Карелии 39 человек отравились шаурмой, среди них — 24 несовершеннолетних. Всех пострадавших разместили в местной больнице. У троих обнаружили сальмонеллез.

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      Марк Леонов
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