В российском регионе свыше 30 человек отравились шаурмой

В Карелии 39 человек отравились шаурмой, среди них 24 несовершеннолетних

В городе Сегежа в Карелии 39 человек отравились шаурмой, среди них 24 несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В службе пояснили, что более чем у 30 россиян заболевание протекает в среднетяжелой форме. Всех пострадавших разместили в местной больнице. У троих обнаружили сальмонеллез.

В прокуратуре региона выяснили, что все заболевшие до этого приобретали шаурму из одной точки общепита в Сегеже.

Ранее сообщалось, что в городе Тетюши в Татарстане 11-летняя школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась. Республиканский Роспотребнадзор организовал проверку продукции в ларьке после случившегося.