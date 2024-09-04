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13:16, 4 сентября 2024Россия

В российском регионе свыше 30 человек отравились шаурмой

В Карелии 39 человек отравились шаурмой, среди них 24 несовершеннолетних

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Сегежа в Карелии 39 человек отравились шаурмой, среди них 24 несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В службе пояснили, что более чем у 30 россиян заболевание протекает в среднетяжелой форме. Всех пострадавших разместили в местной больнице. У троих обнаружили сальмонеллез.

В прокуратуре региона выяснили, что все заболевшие до этого приобретали шаурму из одной точки общепита в Сегеже.

Ранее сообщалось, что в городе Тетюши в Татарстане 11-летняя школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась. Республиканский Роспотребнадзор организовал проверку продукции в ларьке после случившегося.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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