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14:53, 27 августа 2024Россия

11-летняя российская школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась

Shot: в Татарстане школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В городе Тетюши в Татарстане 11-летняя школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot Проверка.

По сведениям издания, юная россиянка съела фастфуд и в тот же день пожаловалась родителям на недомогание и сильную тошноту.

Учащуюся отвезли в больницу, где врачи диагностировали токсикоз и шок. За жизнь девочки боролись пять дней, однако спасти ее не удалось.

Республиканский Роспотребнадзор начал проверять продукцию в ларьке после случившегося.

Ранее сообщалось, что в Светлогорске Калининградской области закрыли смену в лагере после отравления более 30 детей. Чтобы установить причины и этиологию заболевания, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, продуктов питания, готовой еды, обследовали персонал и заболевших детей.

Инцидентом также заинтересовались калининградские следователи.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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