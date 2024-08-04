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05:15, 4 августа 2024Силовые структуры

В российском детском лагере закрыли смену после отравления более 30 детей. Инцидентом заинтересовались следователи

В Светлогорске закрыли смену в лагере после отравления более 30 детей

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Светлогорске Калининградской области дети отравились в лагере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

За медицинской помощью обратились более 30 детей с признаками кишечной инфекции. Следователи заинтересовались инцидентом, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Госпитализированы пятеро детей, смену приостановили

В управлении Роспотребнадзора «Ленте.ру» сообщили, что речь идет о лагере «Огонек», смену приостановили. Госпитализированы пятеро детей, в целом заболевание протекает в легкой форме. Состоянию школьников ничего не угрожает.

Чтобы установить причины и этиологию заболевания сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, продуктов питания, готовой еды, обследовали персонал и заболевших детей.

Специалисты выяснили, что в лагере не были приняты меры по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции.

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За отравление детей в лагерях предложили ужесточить ответственность

В конце июля сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме разработали законопроект об ужесточении ответственности за отравление детей в лагерях.

Парламентарии хотят предложить ввести график проверок детских оздоровительных учреждений, а также ввести жесткую административную и уголовную ответственность за несоблюдение санитарных норм, если из-за этого пострадали дети.

Штраф для должностных лиц — до 1 миллиона рублей, а максимальные санкции для организаций — 2 миллиона рублей

Сергей Мироновглава фракции СРЗП

В июле не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью в детском лагере в Евпатории. СК начал проверку обстоятельств заражения детей ротавирусом.

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      Марина Совина
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