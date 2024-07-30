В Госдуме предложили ужесточить ответственность за один вид нарушений

Депутаты СРЗП захотели ужесточить ответственность за отравление детей в лагерях

В Госдуме захотели ужесточить ответственность за один вид нарушений — отравление детей в лагерях. Об этом со ссылкой на проект закона, разработанный депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), сообщают «Известия».

По информации издания, депутаты хотят предложить ввести график проверок детских оздоровительных учреждений, а также ввести жесткую административную и уголовную ответственность за несоблюдение санитарных норм, если из-за этого пострадали дети.

«Штраф для должностных лиц — до 1 миллиона рублей, а максимальные санкции для организаций — 2 миллиона рублей», — рассказал изданию о подготовленном проекте глава фракции СРЗП Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что россияне массово заразились инфекцией из-за продукции популярной сети cупермаркетов.