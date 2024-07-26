Россияне массово заразились инфекцией из-за продукции популярной сети cупермаркетов

В Петербурге семь человек заразились сальмонеллезом из-за курицы-гриль

Жители Санкт-Петербурга массово заразились сальмонеллезом после того, как съели курицу-гриль из супермаркета популярной сети Eurospar на Владимирском проспекте. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по городу в Telegram.

В связи с произошедшим санитарная служба организовала обследование сотрудников супермаркета и взятие проб готовой еды, воды, сырья, а также смывов с объектов в магазине. В управлении подчеркнули, что некачественная продукция забракована и утилизирована, проведены мероприятия по дезинфекции.

Как установили сотрудники Роспотребнадзора, в супермаркете допустили грубые нарушения при изготовлении кулинарной продукции: несоблюдение технологических процессов, сроков годности, условий хранения и реализации, а также требований к содержанию помещений.

Санитарная служба временно запретила магазину на Владимирском проспекте продавать готовую еду собственного производства. В управлении также заявили о готовности помочь пострадавшим в составлении досудебной претензии к Eurospar, а также выступить в суде на стороне заболевших с целью возмещения материального и морального вреда.

Ранее в Сибири восемь человек отравились шаурмой из кафе в Минусинске. В результате расследования Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения и изъял 370 килограммов продукции. Кроме того, деятельность предпринимателя, открывшего точку по продаже шаурмы, приостановили на 90 суток.