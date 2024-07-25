Россияне массово отравились шаурмой

В Сибири восемь человек отравились шаурмой

В Сибири произошло массовое отправление шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю во «ВКонтакте».

С признаками отравления к врачам обратились восемь жителей Минусинска. Все они ели уличную пищу, купленную в одном и том же кафе.

В результате проведенного ведомством расследования были выявлены многочисленные нарушения. Сотрудники изъяли 370 килограммов продукции, а деятельность предпринимателя, открывшего точку по продаже шаурмы, приостановили на 90 суток.

Это не первый случай массового отравления уличной пищей за последнее время. Ранее в Москве 17 человек отравились шаурмой, владельца задержали. До этого в Уфе мужчина впал в кому после употребления шаурмы, купленной в торговой палатке.

На этом фоне власти задумалась о стандартизации качества шаурмы. В июле глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что разработка ГОСТа на этот вид пищи будет завершена в 2025 году. При этом регламентировать рецепт приготовления шаурмы на станут.