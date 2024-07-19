В России назвали сроки завершения разработки ГОСТа на шаурму

Глава Роскачества Протасов: разработка ГОСТа на шаурму завершится в 2025 году

Разработку итоговой структуры и содержания стандартов ГОСТа на шаурму планируется завершить в 2025 году. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов, его слова приводит «Газета.Ru».

При этом отдельные положения этого ГОСТа будут корректироваться в процессе разработки, пояснил он. В то же время детальную рецептуру шаурмы регламентировать не станут.

Протасов добавил, что разрабатываемый Роскачеством и отраслью стандарт поможет производителям. Они получат оптимальные технические требования к шаурме. Там будут описаны санитарно-эпидемиологические условия производства подобной продукции, а также необходимые способы ее транспортировки и реализации. Эти требования, как ожидается, помогут снизить микробиологические риски.

О начале разработки ГОСТа на шаурму газета «Известия» сообщила в конце июня. Уточнялось, что составлением стандартов занялись сотрудники Роскачества совместно с экспертами Федерации рестораторов и отельеров. В ведомстве объяснили эту меру в том числе санитарно-эпидемиологической обстановкой в сегменте российского общепита.