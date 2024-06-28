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01:29, 28 июня 2024Россия

В России появится ГОСТ на шаурму

«Извсетия»: Роскачество разрабатывает ГОСТ на шаурму

Фото: Eugen Kucheruk / Unsplash

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало разрабатывать ГОСТ на шаурму. Об этом со ссылкой на ведомство сообщают «Известия».

В Роскачестве рассказали, что в России нет единых технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции.

Кроме того, необходимость появления национального стандарта для шаурмы обусловлена санитарно-эпидемиологической обстановкой в общепите. «Речь идет о продукции массового спроса, поэтому главная задача — обеспечить потребителей не только вкусным, но и безопасным блюдом», — уточнили в ведомстве.

Ранее Роскачество проверило шаурму у торговых марок в Москве и Петербурге и признало продукцию опасной. В ней выявили кишечную палочку, стафилококк и другие угрожающие организму человека бактерии. Сотрудники приобретали шаурму в торговых сетях, на рынках, в кафе, магазинах и на маркетплейсах обеих столиц.

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      Маргарита Пименова
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