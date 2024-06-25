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12:40, 25 июня 2024Россия

25-летний россиянин поел шаурмы и впал в кому

В Башкирии 25-летний молодой человек поел шаурмы и впал в кому

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В городе Ишимбай в Башкирии 25-летний молодой человек поел шаурмы и впал в кому. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Как выяснило издание, россиянин приобрел продукцию в сети «Гриль Хаус». Спустя три часа после перекуса парню стало плохо.

Его родители вызвали скорую — жителя Башкирии отвезли в реанимацию без сознания, с отказывающими почками, легкими и печенью. Когда спустя пять дней пациент очнулся, врачи санавиацией доставили его в республиканскую больницу. Там медики диагностировали острое отравление сальмонеллой.

Молодой человек подал на шаурмичную в суд. Там иск частично одобрили и вынесли решение взыскать с владельца торговой точки компенсацию в 800 тысяч рублей. Но тот, по словам парня, не стал платить.

Ранее сообщалось, что двое мужчин подрались за шаурму в Московской области, один из них получил нескольких ножевых ранений.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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