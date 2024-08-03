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13:30, 3 августа 2024Силовые структуры

СКР начал проверку обстоятельств отравления детей в российском лагере

СК начал проверку из-за отравления детей в лагере под Калиниградом

Фото: Анна Майорова / URA.RU / TASS

В Калининградской области следователи проведут доследственную проверку из-за отравления детей в детском лагере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В СМИ появились сообщения о том, более 30 детей обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что речь идет о лагере «Огонек». Пять детей госпитализировали, но в целом заболевание протекает в легкой форме. Состоянию школьников ничего не угрожает.

Для установления причин и этиологии заболевания сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследовали персонал и заболевших детей. Пока удалось выяснить, что в лагере не были приняты меры по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции. Смена в лагере приостановлена.

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      Екатерина Кашурникова
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