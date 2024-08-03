В российском лагере отравились более 30 детей

В Калиниградской области более 30 детей отравились в лагере

В Калининградской области дети отравились в лагере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в одном из лагерей Светлогорска более 30 детей обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В управлении Роспотребнадзора «Ленте.ру» уточнили, что речь идет о лагере «Огонек». Пять детей госпитализировали, но в целом заболевание протекает в легкой форме. Состоянию школьников ничего не угрожает. Для установления причин и этиологии заболевания сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследовали персонал и заболевших детей. Пока удалось выяснить, что в лагере не были приняты меры по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции. Смена в лагере приостановлена.

Ранее Следственный комитет начал проверку обстоятельств заражения детей ротавирусом в лагере в Евпатории.