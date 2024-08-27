По факту летального отравления российской школьницы шаурмой возбудили дело

СК: в Татарстане возбудили дело после смертельного отравления школьницы шаурмой

Начало событий в новости 11-летняя российская школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после летального отравления школьницы шаурмой Тетюшах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Татарстану.

Дело заведено по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека») УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным СК, 11-летняя девочка была доставлена в больницу с признаками пищевого отравления после покупки шаурмы в ларьке. Врачи боролись за ее жизнь пять дней, но спасти ребенка не удалось.