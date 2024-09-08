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04:46, 8 сентября 2024Забота о себе

Диетолог предупредила об опасности помидоров для некоторых людей

Врач Волкова предостерегла от употребления помидоров при подагре и болезнях ЖКТ

Фото: Dani California / Unsplash

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения, а также пациентам с подагрой следует отказаться от употребления помидоров, предупредила в разговоре с РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Она объяснила, что томаты содержат лимонную и яблочную кислоты, которые могут привести к возникновению изжоги и боли в желудке. «Также они будут усиливать моторику желудочно-кишечного тракта, что в период обострения заболевания усугубит состояние пациента», — отметила эксперт.

Как указала Волкова, от употребления помидоров следует воздержаться при подагре, так как они задерживают выведение мочевой кислоты. Врач напомнила, что подагра связана с накоплением мочевой кислоты в организме.

Ранее россиян предупредили о вреде каш быстрого приготовления. По словам диетолога Ирины Писаревой, в таких кашах нет полезных для человека элементов, зато много сахара и калорий.

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