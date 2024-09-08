«Единая Россия» получила большинство голосов на выборах в Мосгордуму

«Единая Россия» получила 38 мест из 45 на выборах в Московскую городскую Думу

Кандидаты от партии «Единая Россия» получили большинство голосов на выборах в Московскую городскую Думу. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице в 2024 году.

Как рассказал зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, явка составила 40,32 процента, в голосовании приняли участие более 3,15 миллиона человек.

При этом подавляющее число избирателей выбрали онлайн-голосование — почти 2,7 млн горожан. На избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования — свыше 320 тысяч человек. С помощью бумажных бюллетеней свой голос отдали более 140 тысяч человек. По предварительным результатам выборов в Мосгордуму, представители «Единой России» набрали наибольшее количество голосов более чем в 80 процентов округов (в 38 из 45).

Реут добавил, что за три дня Мосгоризбирком получил незначительное количество жалоб на ход голосования, которые никак не повлияли на его итоги.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев.