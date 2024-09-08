Собянин оценил прошедшие выборы в Москве

Собянин: выборы в Москве прошли штатно, без сбоев

Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования, пишет РИА Новости.

«Выборы прошли штатно, без сбоев, организовано», — с такой оценкой выступил мэр Москвы.

Выборы в Москве начались в пятницу, 6 сентября в 8:00 и завершились в воскресенье, 8 сентября, в 20:00 Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.

8 сентября президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок новой, 16-й линии столичного метро. Троицкая ветка была призвана разгрузить Калужско-Рижскую и Сокольническую линии, а также прилегающие дороги — Ленинский проспект, проспект Вернадского, Профсоюзную улицу и др.

В пятницу, 6 сентября, Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. По словам мэра столицы, система электронного голосования работала штатно.