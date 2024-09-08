Памфилова высказалась о нарушениях во время голосования

Глава ЦИК Памфилова: жалоб на нарушения во время ЕДГ мало

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало. Ее цитирует ТАСС.

При этом Памфилова подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. Тем не менее количество обращений о конкретных нарушениях резко снизилось. «То есть мы зафиксировали минимальное количество», — отметила она.

В то же время Памфилова признала, что «как никогда увеличилось количество инцидентов, к сожалению, с [некоторыми] представителями наших уважаемых партий». В частности, поступило более чем 60 подобных сообщений в разных субъектах России. Наибольшее количество отмечено в Севастополе, Самарской и Псковской областях.

Ранее Памфилова заявила, что работа избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов достойна восхищения.

7 сентября начали работу участки еще в 13 регионах, в которых предусмотрено двухдневное голосование. В Мурманской и Челябинской областях проходят выборы губернатора, еще в 11 регионах — кандидатов в органы местного самоуправления. В воскресенье, 8 сентября, выборы пройдут в 83 регионах.