Памфилова высказалась о нарушениях во время голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало. Ее цитирует ТАСС.
При этом Памфилова подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. Тем не менее количество обращений о конкретных нарушениях резко снизилось. «То есть мы зафиксировали минимальное количество», — отметила она.
В то же время Памфилова признала, что «как никогда увеличилось количество инцидентов, к сожалению, с [некоторыми] представителями наших уважаемых партий». В частности, поступило более чем 60 подобных сообщений в разных субъектах России. Наибольшее количество отмечено в Севастополе, Самарской и Псковской областях.
Ранее Памфилова заявила, что работа избирательной комиссии Курской области по организации и проведению выборов достойна восхищения.
7 сентября начали работу участки еще в 13 регионах, в которых предусмотрено двухдневное голосование. В Мурманской и Челябинской областях проходят выборы губернатора, еще в 11 регионах — кандидатов в органы местного самоуправления. В воскресенье, 8 сентября, выборы пройдут в 83 регионах.