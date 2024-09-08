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07:46, 8 сентября 2024Мир

Экс-депутат Европарламента призвал Францию вступить в БРИКС

Экс-депутат ЕП Шопрад: Франция обязана вступить в БРИКС после смены руководства

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Бывший депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад призвал Париж вступить в БРИКС, чтобы приблизить установление многополярного мира. Об этом он заявил агентству РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Вступление в БРИКС — это возвращение к нашей естественной политике. Так что это абсолютно естественно, а не странно. И это реалистично, так как Франция — это не только европейская страна», — сказал он, напомнив, что у страны есть территории в Тихом океане, Карибском море и «много где еще».

По его словам, вступление страны в БРИКС возможно только после смены политического руководства. Шопрад напомнил, что Франция долгое время выступала за многополярность и могла бы вхождением в объединение «полностью изменить картину мира».

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что США напуганы стремлением Турции вступить в БРИКС, так как она является ключевым участником блока НАТО. «Тот факт, что они сейчас обсуждают вступление в БРИКС: сообщили, что подали заявку, посетят встречу БРИКС... США определенно напуганы», — сказал он.

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