ВСУ атаковали четыре населенных пункта в российском регионе

Гладков: ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в селе Дроновка Грайворонского городского округа дрон атаковал автомобиль во дворе частного дома. В результате у машины оказались повреждены крыша, кузов и остекление. В селе Новопетровка Валуйского городского округа повреждения получил частный дом.

«В Шебекинском городском округе в селе Муром двумя беспилотниками атаковано частное домовладение: пробита кровля, выбиты окна, повреждена внутренняя отделка и посечен забор», — рассказал глава региона. Он добавил, что в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа дрон повредил остекление здания производственного предприятия.

Гладков подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее 8 сентября Гладков заявил, что в небе над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны. Над Белгородом и Белгородским районом были сбиты сразу несколько воздушных целей, уточнил глава региона.