Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:04, 8 сентября 2024Мир

Главный соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы

Экс-кандидат в президенты Гонсалес покинул Венесуэлу и получил убежище в Испании
Эдмундо Гонсалес Уррутиа

Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Фото: Li Muzi / XinHua / Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалес Уррутиа сбежал из страны и получил убежище в Испании. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

«Сегодня, 7 сентября, оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства», — написала она. Венесуэльский контрольный суд выдал ордер на задержание Гонсалеса, не явившегося по повестке для дачи показаний. Ведоство расследует публикации оппозицией собственных результатов выборов в одно время с официальными данными, а также случаи подстрекательства к насилию.

Выборы президента республики прошли 28 июля. По официальным результатам действующий президент Николас Мадуро набрал 51 процент голосов, а оппозиционер Гонсалес — 43 процента. Оппоненты Мадуро не признали итоги выборов, объявив Гонсалеса победителем, после чего по Венесуэле прокатилась волна беспорядков.

Ранее министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) решили не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. «Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Песков высказался о победе России в спецоперации

      Экс-депутат Европарламента призвал Францию вступить в БРИКС

      Топ-менеджер «Росатома» подтвердил получение взятки и не признал вину

      Китаец проработал 104 дня с одним выходным и умер

      Главный соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы

      Россия отправила в Узбекистан четырнадцать оставшихся без присмотра родителей детей

      Прокуратура заинтересовалась массовой дракой в Краснодарском крае

      Фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции

      Тренер назвал три лучших упражнения для набора мышечной массы после 50 лет

      В США рассказали об ускоряющем распад ВСУ шаге России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше