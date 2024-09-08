Главный соперник Мадуро на выборах сбежал из Венесуэлы

Экс-кандидат в президенты Гонсалес покинул Венесуэлу и получил убежище в Испании

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалес Уррутиа сбежал из страны и получил убежище в Испании. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

«Сегодня, 7 сентября, оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства», — написала она. Венесуэльский контрольный суд выдал ордер на задержание Гонсалеса, не явившегося по повестке для дачи показаний. Ведоство расследует публикации оппозицией собственных результатов выборов в одно время с официальными данными, а также случаи подстрекательства к насилию.

Выборы президента республики прошли 28 июля. По официальным результатам действующий президент Николас Мадуро набрал 51 процент голосов, а оппозиционер Гонсалес — 43 процента. Оппоненты Мадуро не признали итоги выборов, объявив Гонсалеса победителем, после чего по Венесуэле прокатилась волна беспорядков.

Ранее министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) решили не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. «Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.