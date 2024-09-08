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20:25, 8 сентября 2024Интернет и СМИ

Гусман назвал Маслякова грандиозным телевизионным художником

Юлий Гусман назвал Александра Маслякова грандиозным телевизионным художником

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Режиссер, постоянный член жюри игр КВН Юлий Гусман назвал ведущего КВН Александра Маслякова грандиозным телевизионным художником. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что жизнь, судьба, борьба, величие, вклад, ум, талант Александра Васильевича Маслякова заслуживают гимнов, тостов, песен, книг, исследовательских диссертаций. Они были, есть, и еще много будет. Ушел Саша. Ушел Александр Васильевич. Грандиозный телевизионный художник», — сказал Гусман.

Режиссер добавил, что остались сотни проектов Маслякова, которые запечатлены на телевизионных носителях.

«Можно открыть канал "КВН", и он будет рядом, будет с нами. Это никак не уменьшает ту боль, те страдания всех, кто любил, ценил, наслаждался искусством, а это миллионы людей. Но это здорово, что его дело в надежных руках его супруги и его сына», — поделился он.

Я бы очень хотел бы выразить не просто скорбь, но и ощущение невероятной утраты и боли, которую испытывают со мной миллионы людей и семья Александра Васильевича

Юлий Гусманрежиссер, постоянный член жюри игр КВН

Ранее стало известно, что руководитель КВН и телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни. Он вел программу с 1964 года, став символом юмора и сатиры как в России, так и за ее пределами.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти Маслякова стал рак легких. У ведущего была неоперабельная опухоль: восемь месяцев назад врачи признали, что лечение не сможет повлиять на ситуацию.

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      Алена Шевченко
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