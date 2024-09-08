Гусман назвал Маслякова грандиозным телевизионным художником

Юлий Гусман назвал Александра Маслякова грандиозным телевизионным художником

Режиссер, постоянный член жюри игр КВН Юлий Гусман назвал ведущего КВН Александра Маслякова грандиозным телевизионным художником. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что жизнь, судьба, борьба, величие, вклад, ум, талант Александра Васильевича Маслякова заслуживают гимнов, тостов, песен, книг, исследовательских диссертаций. Они были, есть, и еще много будет. Ушел Саша. Ушел Александр Васильевич. Грандиозный телевизионный художник», — сказал Гусман.

Режиссер добавил, что остались сотни проектов Маслякова, которые запечатлены на телевизионных носителях.

«Можно открыть канал "КВН", и он будет рядом, будет с нами. Это никак не уменьшает ту боль, те страдания всех, кто любил, ценил, наслаждался искусством, а это миллионы людей. Но это здорово, что его дело в надежных руках его супруги и его сына», — поделился он.

Я бы очень хотел бы выразить не просто скорбь, но и ощущение невероятной утраты и боли, которую испытывают со мной миллионы людей и семья Александра Васильевича Юлий Гусман режиссер, постоянный член жюри игр КВН

Ранее стало известно, что руководитель КВН и телеведущий Александр Масляков скончался на 83-м году жизни. Он вел программу с 1964 года, став символом юмора и сатиры как в России, так и за ее пределами.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти Маслякова стал рак легких. У ведущего была неоперабельная опухоль: восемь месяцев назад врачи признали, что лечение не сможет повлиять на ситуацию.