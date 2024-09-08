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22:05, 8 сентября 2024Экономика

Индию назвали потенциально главным покупателем российского угля

Цивилев: Индия к 2030 году станет главным покупателем российского угля

Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Главным покупателем российского угля на фоне сокращения угольной генерации в Китае станет Индия — произойдет это уже к 2030 году. Об этом заявил глава Минэнерго России Сергей Цивилев в разговоре с ТАСС.

«А еще через 20 лет основная доля закупок будет приходиться на Юго-Восточную Азию — Тайвань, Вьетнам и другие», — подчеркнул министр.

Как рассказал Цивилев, в 2023 году Россия поставила в Индию 26,2 миллиона тонн угля (на 6,2 миллиона тонн больше, чем в 2022 году), что почти в четыре раза меньше экспорта в Китай.

Помимо этого, экспорт коксующегося угля будет смещаться в сторону Индии, где растет спрос на продукцию металлургии, уточнил он.

Ранее стало известно, что по итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок подсолнечного масла из России в Индию увеличились в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли миллиона тонн.

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      Юлия Мискевич
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