Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 8 сентября 2024Мир

Историк из США предрек победу Харрис на выборах

Историк Лихтман: Камала Харрис победит Дональда Трампа на выборах президента США
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: РИА Новости

Действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис одержит победу над Дональдом Трампом на предстоящих выборах президента. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский историк Аллан Лихтман.

«Демократы сохранят контроль над Белым домом, и Камала Харрис будет следующим президентом США. Я уверен, что Харрис победит Трампа. Это основано на моей системе предсказания "13 ключей от Белого Дома"», — предрек он.

Разработанная Лихтманом система «13 ключей» состоит из 13 вопросов, на которые есть только два варианта ответа — «да» или «нет». Благодаря этой системе историк сумел угадать 9 из 10 результатов выборов президента США — единственная ошибка пришлась на выборы 2000 года, когда республиканец Джордж Буш-младший победил демократа Альберта Гора.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его обидел комментарий президента России Владимира Путина о поддержке Харрис. В связи с этим Трамп назвал российского лидера шахматистом, допустив, что заявление Путина было сделано «с улыбкой».

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Повторили российскую разработку. Украинские военные установили автомат Калашникова на беспилотник

      Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о некачественных сухпайках

      Треть граждан США усомнилась в мирной передаче власти после выборов

      Белоусов поздравил российских танкистов

      Байден провел 40 процентов времени правления в отпуске

      После массовой драки в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

      Историк из США предрек победу Харрис на выборах

      В США заявили о неизбежности ядерной войны

      ВС России ударили по расположению ВСУ в гостинице в ДНР

      В Британии назвали катастрофой потери ВСУ после ударов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше