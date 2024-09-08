Боец ММА избил мужчину в Москве

Бойца ММА Эраджа Мискиншоева задержали за избиение мужчины в Москве

Бойца смешанных единоборств (ММА) Эраджа Мискиншоева из Таджикистана задержали за избиение мужчины в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, у Мискиншоева и его соседа произошел конфликт с 24-летним мужчиной. В результате спортсмен и его знакомый избили оппонента. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы и переломы костей.

Мискиншоева и его соседа задержали. Против них возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд заключил спортсмена под стражу до 3 ноября. Ему может грозить до 12 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось о том, что боец ММА из Киргизии изнасиловал сотрудницу сауны в Таиланде. Девушка обратилась за помощью в полицию.