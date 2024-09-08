Китаец проработал 104 дня с одним выходным и умер

SCMP: в Китае мужчина проработал 104 дня с одним выходным и умер

В Китае 30-летний мужчина умер, отработав 104 дня с одним выходным. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Как установил суд провинции Чжэцзян, А'Бао умер от полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией. В материалах уточняется, что состояние могло быть вызвано слабой иммунной системой. В решении суда говорится, что компания на 20 процентов ответственна за смерть сотрудника. Судья также постановил выплатить компенсацию семье погибшего сотрудника.

В свою очередь, работодатель утверждает, что нагрузка на А'Бао была приемлемой.

Ранее 60-летняя Дениз Прюдом четыре дня просидела мертвой в офисе банковской корпорации Wells Fargo в американском штате Аризона. Патологоанатом выяснил, что женщина ушла из жизни по естественным причинам.