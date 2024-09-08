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18:18, 8 сентября 2024Россия

В Госдуме назвали клоунадой заявление Украины о выборах в Крыму

Шеремет назвал клоунадой заявление Украины о нелегитимности выборов в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отреагировал на заявление властей Украины о нелегитимности выборов в Крыму, назвав его клоунадой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Их попытки и действия облечь в оскорбительной форме исторические события, которые проходят в Крыму последние десять лет, являются не более чем клоунадой», — сказал Шеремет, комментируя слова украинских властей о выборах в регионе.

По мнению депутата, Киев завидует крымчанам. «Крым в составе России превратился в развитый и процветающий регион, в то время как Украина продолжает скатываться в экономическую пропасть», — объяснил Шеремет.

Ранее МИД Украины заявил о нелегитимности выборов в Крыму, охарактеризовав их как фарс, нарушение норм и принципов международного права. Также в ведомстве пригрозили всем, кто причастен к проведению выборов, привлечением к ответственности.

Перед этим Шеремет выразил мнение, что Запад уготовил Украине участь парохода «Титаник», затонувшего в 1912 году в результате столкновения с айсбергом. По его словам, США и Великобритания стремятся разрешить свои геополитические амбиции за счет Украины.

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