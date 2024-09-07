Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Запад уготовил Украине участь «Титаника»

Запад уготовил Украине участь парохода «Титаник», затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом. Такое сравнение привел депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По словам политика, США и Великобритания стремятся разрешить свои геополитические амбиции за счет Украины, превратив ее в потерпевший крушение корабль. «А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского», — сказал Шеремет.