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16:13, 7 сентября 2024Россия

В Госдуме сравнили Украину с «Титаником»

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Запад уготовил Украине участь «Титаника»
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Запад уготовил Украине участь парохода «Титаник», затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом. Такое сравнение привел депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По словам политика, США и Великобритания стремятся разрешить свои геополитические амбиции за счет Украины, превратив ее в потерпевший крушение корабль. «А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского», — сказал Шеремет.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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