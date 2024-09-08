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20:59, 8 сентября 2024Мир

Команда Трампа планировала выпустить водку под его именем

WP: неофициальные советники Трампа планировали выпустить водку под его именем

Фото: Racool_studio / Freepik

Бывшие и неофициальные советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа планировали выпустить водку под его именем. Об этом стало известно журналистам Washington Post (WP) от анонимных источников.

Согласно информации издания, запуск водки Trump был идеей некоторых из бывших и неофициальных представителей команды Трампа, однако напиток так до сих пор и не появился на прилавках магазинов. «Человек, близкий к Трампу, сказал, что у него нет планов рекламировать или запускать линейку водки», — добавил инсайдер.

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Вместе с тем отмечается, что Трамп больше других кандидатов на пост главы США старается монетизировать свое имя. Как утверждают журналисты издания, он уже выпустил кроссовки и даже библии, в то время как бывшие президенты ограничивались написанием мемуаров и публичными выступлениями.

Ранее в Дональд Трамп заявил, что его обидел комментарий президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис. В связи с этим Трамп назвал российского лидера шахматистом. При этом американский политик допустил, что заявление Путина было сделано «с улыбкой».

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      Наталья Обрядина
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