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14:29, 8 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны отчиталось об уничтожении 30 наемников ВСУ

Минобороны: уничтожены около 30 наемников ВСУ севернее города Сумы

Фото: РИА Новости

Ракетным ударом уничтожены около 30 иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее города Сумы, отчиталось Минобороны России.

По данным ведомства, удар был нанесен по пункту временной дислокации бойцов ВСУ в районе населенного пункта Стецковка.

В результате нанесенного Российской армией удара также удалось уничтожить шесть единиц техники противника, уточнили в министерстве.

В среду, 4 сентября, Минобороны России сообщило о поражении техники и живой силы противника вблизи города Сумы. Сообщалось о потерях ВСУ в виде семи единиц грузовой автомобильной техники, четырех единиц боевых бронированных машин, девяти единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 бойцов.

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      Елена Торубарова
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