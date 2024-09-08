Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о некачественных сухпайках

ТАСС: Минобороны признали потерпевшей стороной в деле о некачественных сухпайках

Минобороны России было признано потерпевшей стороной по уголовному делу о поставках некачественного питания по завышенным ценам в войска страны, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно материалам дела, бывшие руководители Грязинского пищевого комбината (ГПК) в составе преступной группы под видом поставок индивидуальных рационов питания присвоили денежные средства оборонного ведомства, указал собеседник агентства.

«Потерпевшая сторона — Министерство обороны РФ. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», — добавил он. Отмечается, что общий размер ущерба составляет не менее 1,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны. В ходе расследования выяснилось, что в войска Российской армии поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания, причем по завышенной стоимости.