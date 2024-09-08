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13:19, 8 сентября 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ в Курской области за прошедшие сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли в боях под Курской областью до 510 военных

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили до 510 военных и 19 единиц техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе боев в Курской области ВСУ потеряли три танка, 15 бронированных машин, боевую машину пехоты. Также российские военные уничтожили два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей противника.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки отразили пять атак ВСУ в направлении различных населенных пунктов региона.

«Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11 220 военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 624 боевые бронированные машин, 361 автомобиль, 84 артиллерийских орудия», — отмечается в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось, что ВСУ дистанционно заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области поставленными Западом противотанковыми минами. Как рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север» с позывным Лазарь, жертв среди местных жителей в результате подрывов нет, ранения получили только три коня и стадо баранов.

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      Алиса Дмитриева
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