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12:22, 8 сентября 2024Россия

ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области поставленными Западом минами

ВСУ дистанционно заминировали Нижний Мордок в Курской области западными минами

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области поставленными Западом противотанковыми минами. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса действующей в составе российской группировки войск «Север» с позывным Лазарь.

«В Нижнем Мордоке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок, (противотанковыми минами — прим. "Ленты.ру") иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антеннами», — сообщил военнослужащий. По его словам, через несколько дней западные мины начали автоматически взрываться. В течение 10 минут произошло порядка 70 подрывов.

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Военнослужащий подчеркнул, что жертв среди местных жителей в результате подрывов нет, ранения получили только три коня и стадо баранов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Отмечается, что атаки с применением беспилотников были пресечены примерно в 9:30 по московскому времени.

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      Алиса Дмитриева
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