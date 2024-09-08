На российского ребенка сбросили батарею с девятого этажа

В Сарове Нижегородской области на ребенка сбросили батарею с девятого этажа

В Сарове Нижегородской области на шестиклассника с девятого этажа сбросили батарею. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Нижегородской области ОКА 24».

По информации регионального сообщества, к совершенному могут быть причастны подростки. Уточняется, что пострадавшего госпитализировали, он в реанимации, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выбросил из окна квартиры загоревшийся электросамокат и повредил два автомобиля. Инцидент попал на видео.

Отмечается, что мужчине пришлось компенсировать ущерб владельцам машин.