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15:45, 8 сентября 2024Россия

На российского ребенка сбросили батарею с девятого этажа

В Сарове Нижегородской области на ребенка сбросили батарею с девятого этажа

Кадр: Telegram-канал Новости Нижегородской области | ОКА24

В Сарове Нижегородской области на шестиклассника с девятого этажа сбросили батарею. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Нижегородской области ОКА 24».

По информации регионального сообщества, к совершенному могут быть причастны подростки. Уточняется, что пострадавшего госпитализировали, он в реанимации, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выбросил из окна квартиры загоревшийся электросамокат и повредил два автомобиля. Инцидент попал на видео.

Отмечается, что мужчине пришлось компенсировать ущерб владельцам машин.

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      Марк Леонов
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