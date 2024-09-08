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00:35, 8 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили об окружении ВСУ в Донбассе

«Страна.ua»: ВСУ попали в окружение на покровском направлении

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в окружение на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов, его слова передает издание «Страна.ua».

По его словам, украинские войска были окружены между населенными пунктами Лысовка и Желанное. Он подчеркнул, что в попавших в окружение частях много раненых, ситуация является очень сложной.

Отмечается, что через данный участок ВСУ могли отходить со стороны Невельского. Как указано в материале, данный населенный пункт прежде был освобожден Российской армией.

Ранее стало известно, что российские военные вплотную подошли к городу Горняку, который находится в семи километрах от Курахово на покровском направлении. Кроме того, сообщается о продвижении российских военных в районе Угледара и Великой Новоселки в последние дни.

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      Артём Верейкин
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