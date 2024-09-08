Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью украинский беспилотник. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны РФ (МО).

Как утверждают в ведомстве, дрон удалось сбить около 16:30 по московскому времени. В сообщении МО налет беспилотника был назван «очередной попыткой киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».

Ранее Минобороны показало, как инженеры войск России разработали методику разминирования местности с воздуха с помощью дронов и тротиловых шашек.