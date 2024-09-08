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18:40, 8 сентября 2024Россия

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью украинский беспилотник. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны РФ (МО).

Как утверждают в ведомстве, дрон удалось сбить около 16:30 по московскому времени. В сообщении МО налет беспилотника был назван «очередной попыткой киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».

Ранее Минобороны показало, как инженеры войск России разработали методику разминирования местности с воздуха с помощью дронов и тротиловых шашек.

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      Евгений Шульгин
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