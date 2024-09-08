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05:26, 8 сентября 2024Мир

Напарник Харрис сообщил о приоритете темы ЛГБТ в ее политике

Губернатор Уолц: права ЛГБТ являются приоритетом во внешней политике Харрис

Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис видит своим внешнеполитическим приоритетом вопросы ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено). Об этом на предвыборном мероприятии в Вашингтоне заявил губернатор Миннесоты и напарник Харрис Тим Уолц.

«Она сделала соблюдение прав человека представителей ЛГБТ по всему миру приоритетом во внешней политике страны. Мы должны быть той страной, которая играет в этом ведущую роль», — сказал политик.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон договорился с Белым домом о запрете на вывешивание любых флагов на территориях американских посольств, кроме официального флага страны. Под запрет попали ЛГБТ-флаги и знамя Конфедерации времен гражданской войны в США.

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      Артём Верейкин
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