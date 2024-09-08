Боец ВС РФ: НАТО копирует тактики Российской армии при обучении ВСУ

НАТО уличили в копировании тактик Российской армии при обучении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил боец Вооруженных сил России (ВС РФ), один из командиров разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31» с позывным Югра, передает ТАСС.

Российский военный заявил, что во время ведения боев не стоит недооценивать противников, поскольку их учат одним и тем же приемам.

«Возможно, хуже, возможно, лучше — никогда не знаешь, на кого попадешь. Делай то, чему тебя учили, и все. Глобально — штурмовые действия и в Африке штурмовые действия. Насколько я знаю, натовцы на половину нас копируют. Так что действия примерно одни и те же, что с этой, что с другой стороны», — заявил Югра в беседе с журналистами.

При этом военный заявил, что на сегодняшний день большинство украинских формирований состоят из приверженцев нацистских и русофобских идеологий, о чем, в частности, свидетельствуют их татуировки.

Югра также сообщил, что российские военные постоянно совершенствуют тактики ведения боевых действий, в частности, отрабатывают действия при атаках химическим оружием, «которое противник постоянно применяет на поле боя — от белого фосфора до отравляющих веществ». По его словам, российские военнослужащие выходят на боевые задачи с противогазами.

Ранее геополитический аналитик Пепе Эскобар уличил НАТО в попытке развязать открытое противостояние с Россией. По его словам, удары по России координируются западными странами, так как на стратегическом уровне Киев не принимает решения самостоятельно.