Эскобар: НАТО ударами ВСУ по РФ пытается спровоцировать открытое противостояние

Страны Североатлантического альянса, координируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, пытаются вызвать у Москвы ответ, который позволит НАТО развязать открытое противостояние с РФ, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Он рассказал РИА Новости, что, согласно его оценке, удары по России координируются западными странами, так как на стратегическом уровне Киев не принимает решения самостоятельно.

«Они провоцируют Россию ради какого-то ответа, который будет истолкован как "Россия теперь атакует гражданских в Европе", чтобы они смогли задействовать "пятую статью" (пятая статья устава НАТО подразумевает нападение на одного из членов военного объединения как атаку на весь блок — прим. «Ленты.ру»)», — высказался Эскобар.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал возможные последствия отправки дальнобойных ракет ВСУ Джонсон испугался ответа России из-за отправки ракет ВСУ. По его мнению, подобные действия спровоцируют реакцию.

До этого норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что НАТО приблизило полномасштабный конфликт с Россией поддержкой атаки ВСУ на Курскую область. Он подчеркнул, что подобные заявления являются нарушением неформальных правил прокси-войн.