В стране НАТО заявили о приближении конфликта с Россией из-за одного решения

Дизен: НАТО приблизило конфликт с РФ поддержкой атаки ВСУ на Курскую область

НАТО приблизило полномасштабный конфликт с Россией поддержкой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в соцсети X.

Дизен заявил о приближении конфликта с Россией странами НАТО из-за решения поддержать операцию ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что подобные заявления являются нарушением неформальных правил прокси-войн.

«Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем», — подчеркнул политолог. По его мнению, страны НАТО не должны забывать о возможных изменениях ситуации из-за подобной риторики.

Ранее член палаты лордов британского парламента барон Ричард Балф заявил о возможном одобрении США атаки на Курскую область. Он усомнился, что нападение ВСУ было неожиданным для Вашингтона.