В Европе заявили о переломном моменте в конфликте на Украине. Как Киев может изменить ход боевых действий?

FQ: в конфликте на Украине начался переломный момент, ВСУ могут проиграть

В украинском конфликте настал переломный момент, когда поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) является неизбежным. Об этом говорится в материале итальянской газеты Fatto Quotidiano.

«В конфликте на Украине начался переломный момент. ВСУ на данный момент проигрывают. Киев может изменить ход боевых действий только в том случае, если вовлечет НАТО и создаст дальнейшую эскалации», — считают авторы издания.

Они также отметили, что власти Италии «должны сделать все», чтобы избежать такого развития событий и не допустить прямое участие сил альянса в конфликте.

Фото: Linus Svensson / Globallookpress.com

Мелони обвинила Запад в создании тупика в переговорах по Украине

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что поддержка Украины западными странами привела к созданию тупиковой ситуации в мирных переговорах по урегулированию конфликта. Однако, по ее мнению, наличие тупика может стать «катализатором для того, чтобы стороны сели за стол переговоров».

В данный момент, я бы сказала, существует тупиковая ситуация в переговорах, созданию которой содействовали западные страны, поддерживая Украину Джорджа Мелони премьер-министр Италии

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил, что страны Европейского союза вредят сами себе, занимая слишком проукраинскую позицию. Он отметил, что в интересах ЕС способствовать прекращению боевых действий на Украине, но «сообщество, наоборот, становится участником конфликта».

Виктор Орбан Фото: IMAGO / R4924_italyphotopress / Globallookpress.com

В США раскрыли план бегства Зеленского

На фоне этого стало известно, что союзники Киева опасаются отхода ВСУ из Курской области. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщает, что к началу второго месяца операции украинских войск в российском приграничье партнеры Украины все еще не могут понять, какие цели преследует Киев.

Фото: Ted Shaffrey / AP

Отдельные лица из правящих кругов западных государств опасаются, что украинские войска в течение ближайших месяцев вовсе утратят позиции в российском регионе. Агентство полагает, что с учетом успехов армии России в Донбассе цена курской операции может оказаться слишком высокой для Киева.

Кроме того, на Западе уже раскрыли план бегства украинского лидера Владимира Зеленского в случае поражения ВСУ. Там предположили, что при неблагоприятном для Зеленского развитии ситуации тот укроется во Флориде.

Думаю, что Зеленский будет искать возможность сбежать и скрыться в одном из своих домов во Флориде. Вероятно, это случится к декабрю, когда у украинских войск все будет очень плохо в любом случае Тони Шаффер экс-разведчик США

Зеленский представит новый план по урегулированию конфликта в ноябре

7 сентября Владимир Зеленский заявил, что в ноябре представит новый план по урегулированию конфликта на Украине действующему американскому лидеру Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, а также лидерам стран G7. Он отметил, что «хочет знать их мнение».

Отмечается, что речь в будущем документе будет идти о «включении активной роли Запада в защиту Украины, являющейся гарантией прекращения боевых действий». Также отмечается, что документ будет «нацелен на начало переговоров с Москвой».

Кроме того, в этот день стало известно, что Зеленскому не удалось убедить западных союзников разрешить снятие ограничений на удары вглубь территории России.