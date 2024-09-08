Нацисты охотились за американскими летчиками на Украине. Какие потери понесли США?

Немецкие авианалеты на аэродромы под Полтавой (Украинская ССР) 22 и 23 июня 1944 года, куда накануне прибыли несколько десятков бомбардировщиков ВВС США в рамках секретной советско-американской операции «Фрэнтик», имели катастрофические последствия. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Михаил Супрун.

Как добавил историк, после этого фактически началось свертывание союзнической миссии в СССР. Из 73 американских бомбардировщиков уцелело лишь 9. Кроме того, на земле было сожжено более 20 советских самолетов прикрытия. При этом германская авиагруппа, осуществлявшая этот налет, вернулась на свой аэродром под Минском без потерь.

В результате ВВС США понесли самый существенный единовременный ущерб за всю Вторую мировую войну Михаил Супрун доктор исторических наук

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что до сих пор остается загадкой, как немецким и венгерским летчикам удалось обнаружить точное местонахождение всех аэродромов, где базировалась американская авиация, и нанести по ним ошеломляющий удар. По одной версии, они получили точную информацию с земли, подтвержденную аэрофотосъемкой. По другой — расположение аэродромов отследил немецкий разведчик, который пристроился в хвост американской эскадре, возвращавшейся под Полтаву с боевого задания.

«Неслучайно в германских штабах эта операция получила то же название, что и наименование самонаводящейся акустической подводной торпеды, — Zaunkönig (с немецкого «крапивник»)», — добавил историк. Кроме аэродрома под Полтавой, в конце июня 1944 года противник осуществил бомбардировку советских аэродромов возле Миргорода и Пирятина, где тоже базировалась американская авиация. Супрун отметил, что советско-американские потери были бы более ощутимыми, если бы самолеты с этих аэродромов своевременно не перебазировались на запасные площадки в районе Кировограда и на восток, в сторону РСФСР.

После этих налетов американскую авиагруппу сократили вдвое, а вскоре — втрое. Из 1300 человек первоначального ее состава к июню 1945 года осталось не более 300 человек

«Между тем миссия была крайне нужна союзникам, поскольку 6 июня 1944 года началась операция "Оверлорд" (долгожданное для Советского Союза открытие второго фронта в Западной Европе)», — подчеркнул ученый. Кроме того, 1 августа 1944 года вспыхнуло Варшавское восстание, которому наши союзники по антигитлеровской коалиции пытались помочь.

Советские и американские военные работают с боеприпасами на аэродроме под Полтавой. На дальнем плане — поврежденный в результате немецкого авианалета американский самолет. Июнь 1944 года Фото: US Embassy / Flickr

По словам историка, с августа 1944 года в отношениях между пилотами и техниками наших стран усилились напряженность, подозрительность, шпиономания. В результате вскоре миссия американских ВВС на территории Советского Союза была свернута.

Операция «Фрэнтик» — серия челночных боевых вылетов бомбардировочной авиации США во время Второй мировой войны (весна-осень 1944 года) с авиабаз в Великобритании и Южной Италии с дозаправкой и техническим обслуживанием на трех советских аэродромах в СССР (Полтава, Пирятин, Миргород). Оттуда самолеты вели бомбардировки территории Венгрии, Румынии и Германии по пути на свои базы в Южной и Западной Европе.