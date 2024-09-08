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20:21, 8 сентября 2024Экономика

Названа самая замусоренная пластиком страна в мире

Nature: Индия заняла первое место в мире по объему загрязнения пластиком

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия заняла первое место в мире по объему загрязнения несобранными полимерными отходами, заявили ученые из Университета Лидса, Великобритания. Самую замусоренную пластиком страну они определили с помощью искусственного интеллекта, пишет научный журнал Nature.

Британские исследователи составили максимально подробную глобальную модель распространения полимерных отходов из когда-либо созданных. Сложнее всего, по словам экспертов, оказалось измерить выбросы пластика из так называемых материальных систем и видов деятельности. К ним относятся отходы, попадающие в окружающую среду из мусоровозов, мусорных баков и того, что люди случайно или намеренно выбрасывают на улице.

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Согласно выводам ученых, ежегодно мимо системы обработки отходов проходит примерно 52 миллиона тонн пластика. Первое место по объему загрязнения полимерными отходами занимает Индия, жители которой выбрасывают в окружающую среду 9,3 миллиона тонн в год. На втором и третьем местах расположились Нигерия и Индонезия соответственно — их замусоренность пластиком в 2,7 раза ниже, чем в Индии.

Ранее сообщалось, что после атаки хуситов на нефтяной греческий танкер Sounion в районе его местоположения было обнаружено большое нефтяное пятно. Длина нефтяного пятна составила четыре километра. Увидеть его удалось благодаря спутниковому снимку.

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      Наталья Обрядина
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