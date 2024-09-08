Названы имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ

«Страна.ua» назвала имена офицеров ВСУ, погибших при ударе ВС РФ по Полтаве

Полтавский городской совет назвал имена сотрудников военного института связи, которые погибли при ударе Вооруженных сил РФ по Полтаве. Об этом сообщается на сайте организации.

Среди погибших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук, а также инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук.

7 сентября состоялось прощание с погибшими. Церемония проводилась возле Свято-Успенского кафедрального собора Православной Церкви Украины.

ВС РФ нанесли удар по авиагородку в Полтаве 3 сентября. Военный институт, который попал под обстрел, специализировался на на подготовке работников радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Ракетный удар произошел в момент построения более 500 военных ВСУ.

