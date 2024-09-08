Немецкий телеканал отменил популярное шоу из-за шутки ведущего о паралимпийцах

Телеканал Sat.1 отменил шоу «Что в коробке» из-за шутки ведущего о паралимпийцах

Немецкий телеканал Sat.1 отменил выход нового шоу «Что в коробке» из-за шутки ведущего Люка Мокриджа о паралимпийцах. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации издания, руководство телеканала приняло четкое решение против 35-летнего Мокриджа и не намерено выпускать в эфир шоу, ведущим которого он являлся.

Скандал разгорелся после того, как комик пошутил насчет участников Паралимпийских игр в своем подкасте «Немцы». «Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн — и побеждает тот, кто утонет последним», — заявил он.

Это высказывание Мокриджа вызвало сильную негативную реакцию, после которой он публично извинился, заявив, что не хотел обидеть людей с ограниченными возможностями, а при составлении шуток для подкаста консультировался и с паралимпийцами, и с другими юмористами.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на оскорбление украинским паралимпийцем Александром Литвиненко россиянина Евгения Торсунова, который завоевал в Париже золотую медаль по прыжкам в длину. Депутат отметила, что всегда удивляет, когда паралимпийцы как-то обзывают друг друга.

