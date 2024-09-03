Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
0:0
Перерыв
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тейлор Фритц
Сегодня
20:30 (Мск)
Александр Зверев
US Open (м)
Григор Димитров
Завтра
03:30 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
US Open (м)
Авангард
Завтра
16:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Завтра
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
17:27, 3 сентября 2024Спорт

В Госдуме отреагировали на оскорбление украинским паралимпийцем чемпиона из России

Депутат Журова: украинский паралимпиец мог оскорбить Торсунова ради одобрения

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Украинский паралимпиец Александр Литвиненко мог оскорбить россиянина Евгения Торсунова, который завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в прыжках в длину, ради одобрения сограждан, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. На ситуацию она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

Всегда удивляет, когда паралимпийцы как-то обзывают друг друга, отметила депутат. Вместе с тем это может быть элементом давления на соперника, добавила она. «К сожалению, мы хотим, чтобы все были благородными и прекрасными, но не всегда это так получается, немножко по-другому все это выглядит в жизни и в спорте в том числе», — сказала Журова.

Парламентарий предположила, что Литвиненко мог некорректно высказаться в адрес соперника не столько, чтобы его оскорбить, сколько для того, чтобы получить одобрение со стороны сограждан.

«Это больше делается для того, чтобы увидели граждане Украины и поддержали, сказали, какой молодец, поставили ему лайки, восхитились им. Это же про это. Не знаю в сердцах он это говорил или нет, думает он так или нет, но он получит огромное одобрение. Да, не занял первое место, но зато куснул русского, все, ты молодец, ты герой. Ты герой не потому, что занял третье место, а потому, что ты что-то высказал на публичной площадке против русского», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Украинец Литвиненко стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину на Паралимпийских играх в Париже. Комментируя результаты в интервью, он назвал российского чемпиона Торсунова, выигравшего в этой же дисциплине золотую медаль, недоразумением. Спортсмен добавил, что россияне не нейтральные и все поддерживают специальную военную операцию.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал крупные потери при ударе по учебному центру ВСУ. Счет жертв идет на десятки

      Куртки из 70-х вернулись в моду

      Россиян предупредили о последствиях просрочки по ипотеке

      Украина атаковала Белгородскую область с воздуха

      Поцелуй Лепса с 18-летней невестой попал на видео

      Во Франции обеспокоились ростом дефицита бюджета

      Осужденных за терроризм призвали изолировать в специальных тюрьмах

      Тарасова отреагировала на оскорбление украинцем российского победителя Паралимпиады

      Экс-глава «Укрэнерго» назвал свое увольнение попыткой дискредитировать компанию

      Россиянка оказалась должна коммунальщикам из-за однофамилицы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше