В Госдуме отреагировали на оскорбление украинским паралимпийцем чемпиона из России

Депутат Журова: украинский паралимпиец мог оскорбить Торсунова ради одобрения

Украинский паралимпиец Александр Литвиненко мог оскорбить россиянина Евгения Торсунова, который завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в прыжках в длину, ради одобрения сограждан, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. На ситуацию она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

Всегда удивляет, когда паралимпийцы как-то обзывают друг друга, отметила депутат. Вместе с тем это может быть элементом давления на соперника, добавила она. «К сожалению, мы хотим, чтобы все были благородными и прекрасными, но не всегда это так получается, немножко по-другому все это выглядит в жизни и в спорте в том числе», — сказала Журова.

Парламентарий предположила, что Литвиненко мог некорректно высказаться в адрес соперника не столько, чтобы его оскорбить, сколько для того, чтобы получить одобрение со стороны сограждан.

«Это больше делается для того, чтобы увидели граждане Украины и поддержали, сказали, какой молодец, поставили ему лайки, восхитились им. Это же про это. Не знаю в сердцах он это говорил или нет, думает он так или нет, но он получит огромное одобрение. Да, не занял первое место, но зато куснул русского, все, ты молодец, ты герой. Ты герой не потому, что занял третье место, а потому, что ты что-то высказал на публичной площадке против русского», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Украинец Литвиненко стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину на Паралимпийских играх в Париже. Комментируя результаты в интервью, он назвал российского чемпиона Торсунова, выигравшего в этой же дисциплине золотую медаль, недоразумением. Спортсмен добавил, что россияне не нейтральные и все поддерживают специальную военную операцию.

