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10:45, 3 сентября 2024Спорт

Украинский паралимпиец оскорбил чемпиона из России

Украинец Литвиненко назвал чемпиона из России Торсунова недоразумением
Евгений Торсунов

Евгений Торсунов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Украинский паралимпиец Александр Литвиненко оскорбил российского чемпиона соревнований в Париже Евгения Торсунова.
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на украинские СМИ.

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО», — заявил в интервью Литвиненко. Он добавил, что в поражении винит только себя.

Украинец Литвиненко стал третьим в соревнованиях по прыжкам в длину на Паралимпийских играх в Париже. Россиянин Торсунов в этой же дисциплине выиграл золотую медаль. В заключительной попытке он прыгнул на 5,83 метра и установил паралимпийский рекорд.

Ранее украинский пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с соперником из России Кириллом Пульвером на пьедестале почета. Россиянин взял бронзу в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем. Украинец выиграл золотую награду.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

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      Илья Костин
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